‘Er is hoe dan ook sprake van competitievervalsing’

Arne Slot vindt dat er hoe dan ook sprake is van competitievervalsing nu de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord zondag niet wordt uitgespeeld. De KNVB is op zoek naar een oplossing voor het restant van de gestaakte Klassieker.

Er zijn meerdere opties, weet Slot. “Je kunt doorspelen met publiek, dat lijkt me niet de meest reële optie. Dan blijven er twee opties over. Dan is eentje doorspelen zonder publiek en de ander is dat het een overwinning voor ons zal zijn. In beide gevallen is het competitievervalsing, want Ajax speelde afgelopen donderdag en wij dinsdag”, stelt Slot voor de camera van ESPN.



Volgens Slot zou in het laatste deel van de wedstrijd in zowel mentaal als fysiek opzicht nu de minste fase van Ajax aanbreken. “De competitievervalsing is er sowieso al enorm doordat dit gebeurd is. Nu is de vraag wat de KNVB gaat bepalen om dit tot een minimum te beperken.”

Feyenoord leidde op het moment dat Serdar Gözübüyük de wedstrijd…

