Er is een oplossing gevonden

Martien Meiland heeft fantastisch nieuws te horen gekregen. Er is eindelijk een oplossing gevonden.

Martien Meiland zien we elke maandag in ‘Château Meiland‘. De realityster ook nog actief in ‘Code Rosé’. Dat is het pension dat de familie net geopend heeft.

Maar net voor de opening kwam er onheil. Van de gemeente Noordwijk mocht het pension niet openen omdat er niemand van de verantwoordelijken permanent woonde. De familie schrok enorm.

Er werd beslist dat Martien in het pension moest gaan slapen. Iets wat hij ook deed. Daar komt binnenkort een einde aan.

Martien vertelt aan Story dat er een oplossing gevonden is voor het probleem. “We zijn het kleine huisje achter het pension aan het verbouwen. Daar komen een douche en een toilet in. Melissa, de vrouw die ons ’s middags met de bedden helpt, gaat daar straks als beheerder wonen. Dan is het klaar. Dan mag ik weer thuis slapen.”