Epic mining – Buy low mine high ~ Crypto-Gids

Inmiddels ben ik alweer 10 jaar actief in de crypto industrie en een tak van Bitcoin die mij altijd gefascineerd heeft is mining. Bitcoin mining is de ruggengraat van het netwerk waar machines ingewikkelde berekeningen oplossen op zoek om nieuwe Bitcoin te delven. Bitcoin mining is het proces waarbij nieuwe bitcoins worden gemaakt en transacties worden geverifieerd op het Bitcoin-netwerk. Einde van het artikel vind je meer technische uitleg over mining, maar daar wil ik niet iedereen mee vermoeien.

Gedurende mijn cryptocarrière is mining verschillende keren op mijn pad gekomen als optie om in te investeren of meer mee te doen. Echter is dat nooit concreet geworden vanwege grote nadelen als:

Dure stroom

Herrie en warmte

Hoge investering, want naast miners komt er veel meer bij

Onderhoud en apparatuur monitoren

Daarna heb ik het fenomeen cloud mining onderzocht, maar dat is in 90% van de gevallen een scam en de andere 10% van de gevallen te duur, niet winstgevend en dergelijke bedrijven…