Gisteren brachten Jan Roos en Dennis Schouten dat Myron Koops in verwachting was. Toen de video online stond, plaatsten Enzo en Myron een foto op hun Instagram-accounts. Ze schreven hier de volgende tekst bij β€˜β€™we hebben de afgelopen tijd een geheimpje bewaard! wat zijn we blij en trots, wij worden papa & mama!πŸ‘ΌπŸΌπŸ€β€™β€™, het bericht had binnen één dag ruim 400.000 likes.

