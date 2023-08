Entree voor Pantheon: hoe werkt het?

Amsterdam, 9 juli 2023 – Een bezoek aan het Pantheon is een must als je in Rome bent. Dit is de meest indrukwekkende tempel uit de Romeinse tijd, met de grootste koepel die ooit ter wereld is gebouwd. Tot voor kort kon je het Pantheon gratis bezoeken, maar sinds 3 juli 2023 moet je entree betalen van € 5. Tickets kun je vooraf online reserveren of ter plekke kopen bij de kassa.

Sinds jaar en dag is het 2000 jaar oude Pantheon een van de meest bezochte monumenten van Rome. Je moest een tijdje in een rij staan en mocht dan naar binnen om het verbluffende interieur te bewonderen van deze Romeinse tempel, die tussen 25 en 27 voor Christus is gebouwd. Keizer Hadrianus liet de tempel verfraaien tussen 118 en 125 na Christus met een 43 meter hoge koepel en een 9 meter groot gat in de nok. De zonnestralen die hier doorheen schijnen, zorgen altijd voor bijzondere lichteffecten in het Pantheon.

De tempel is het enige oude Romeinse gebouw dat door de eeuwen heen vrijwel intact is…