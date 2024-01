Enorme Cardano prijsstijging nabij? Institutionele beleggers kopen massaal ADA

De recente goedkeuring van een Bitcoin (BTC) Spot Exchange-Traded Fund (ETF) heeft een opmerkelijke invloed op de cryptomarkt, waarbij verschillende cryptovaluta een opwaartse trend vertonen.

In het bijzonder trekt Cardano (ADA) de aandacht van investeerders, met voorspellingen van een significante koersstijging, vergelijkbaar met de opmerkelijke rally van Solana (SOL) tegen het einde van 2023.

Institutionele investeerders kiezen voor Cardano

Een cruciale factor die bijdraagt aan het optimisme rondom Cardano is de aanzienlijke instroom van institutionele beleggingen. Volgens data van het blockchain-analysebedrijf CoinShares werd er in de eerste week van 2024 maar liefst $3,7 miljoen ge├»nvesteerd in ADA-gerichte investeringsproducten. Dit bedrag overtreft de investeringen in andere prominente altcoins zoals Avalanche (AVAX), Litecoin (LTC) en XRP, waardoor Cardano de leiding neemt in de instroom van institutionele beleggingen onder de altcoins, met alleen Ethereum (ETH)…