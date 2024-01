‘Enorm veel respect en waardering’

Je zou het haast vergeten, maar het is nog geen drie maanden geleden dat Ajax in de Eredivisie op een historische achttiende dus laatste plaats stond. De Amsterdammers hebben onder John van ’t Schip, hoe moeizaam het ook gaat, de weg omhoog ingezet. De Supportersvereniging ziet dat de vervanger van Maurice Steijn het ‘maximale’ haalt uit de huidige spelersgroep en heeft veel respect voor het feit dat hij op een sportief maar vooral persoonlijk zwaar moment is ingestapt in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax begon het seizoen weliswaar nog met een 4-1 overwinning op Heracles Almelo, maar daarna ging het van kwaad tot erger. Het elftal van toenmalig trainer Steijn ging in Enschede kansloos onderuit tegen FC Twente, werd op eigen veld door Feyenoord van het kastje naar de muur gespeeld en verloor met 4-3 bij het eveneens dolende FC Utrecht. Na de nederlaag in de Domstad was het huwelijk tussen Ajax en Steijn voorbij. Hedwiges Maduro nam het twee wedstrijden van hem over, maar kon…