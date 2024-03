Enige moment in zijn carrière dat Mourinho moest huilen, deelde hij met Ronaldo – Voetbal International

In een interview met Prime Video ging Mourinho terug naar de halve finale van de Champions League in 2012. Hij stond met het sterrenensemble van Real Madrid tegenover Bayern München. In Duitsland won Bayern met 2-1, maar in de return rechtte Real Madrid knap de rug en werd het eveneens 2-1. Na verlenging volgden strafschoppen. In een thriller werd het na de gemiste strafschoppen van Kaká, Sergio Ramos en Cristiano Ronaldo Bayern dat zich plaatste voor de finale.

‘Dat is de enige keer in mijn carrière dat ik heb gehuild’, vertelde Mourinho. ‘Dat deed ik natuurlijk niet op het veld of in de kleedkamer, maar wel toen ik in de auto naar huis reed.’ Mourinho was echter niet de enige die in zak en as zat. ‘Onderweg kreeg ik een…