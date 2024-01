Eni | Is het Italiaanse nutsbedrijf een aantrekkelijke belegging?

Wanneer we de vrije kasstroom van de afgelopen vier kwartalen afzetten tegen de totale marktwaarde van het energiebedrijf, zien we dat dit 13,8% van de beurswaarde beslaat. Dit impliceert dat een investeerder in Eni een jaarlijks rendement van 13,8% kan verwachten, wat uitzonderlijk hoog is.



De Franse tegenhanger TotalEnergies heeft een jaarlijks rendement van 8,8%, wat nog steeds aanzienlijk is. In mijn privé- portefeuille geef ik de voorkeur aan TotalEnergies boven Eni, voornamelijk vanwege hun iets betere financiële aanpak.

Zo bedraagt het gemiddelde rentepercentage op de obligaties van…