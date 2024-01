Energieprijzen en ECB Acties onder de Loep

Leestijd: < 1 minuut

De inflatie in de eurozone is in december opgelopen tot 2,9 procent op jaarbasis, van 2,4 procent in november. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat in een voorlopige raming. Met name de energieprijzen lijken een rol te spelen. Die daalden in december opnieuw, maar minder sterk dan in de voorgaande maand.

De inflatie in de eurozone nam eerder nog flink af na een recordreeks van renteverhogingen door de Europese Centrale Bank (ECB). Op het hoogtepunt een jaar geleden bedroeg de gemiddelde prijsstijging nog bijna 11 procent. Door de leenkosten te verhogen, hoopt de ECB de inflatie terug te dringen tot de doelstelling van 2 procent.

Voor Nederland kwam de inflatie volgens Eurostat in december uit op 1 procent. Dat is net iets onder het inflatiecijfer van 1,2 procent waar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdagochtend mee kwam. In ons land is er in tegenstelling tot de eurozone sprake van een afname van de inflatie. Zo bedroeg de…