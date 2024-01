Energiebelasting in Nederland: Een Compleet Overzicht

Leestijd: 2 minuten

In Nederland is energiebelasting een belangrijk onderwerp, zowel voor het milieu als voor onze portemonnee. Deze belasting op het verbruik van elektriciteit en aardgas heeft invloed op hoeveel we betalen voor onze energierekening.

Veranderingen in Energiebelasting 2024

Vanaf 2024 zien we belangrijke wijzigingen in de energiebelasting in Nederland. De overheid streeft naar een verschuiving van het gebruik van aardgas naar elektriciteit. Dit wordt bereikt door de energiebelasting op gas te verhogen en voor elektriciteit te verlagen. De gedachte hierachter is het stimuleren van duurzamere energieopties, zoals elektrische warmteopties of aardwarmte.

Tarieven Energiebelasting

De energiebelasting op gas zal stijgen naar € 0,71 per m³, terwijl de belasting op elektriciteit zal dalen van € 0,15 naar € 0,13 per kWh. Deze wijzigingen zullen invloed hebben op de kosten die we zien op onze energierekening.

Vermindering Energiebelasting

Er is…