‘Energie bearmarkt op laatste benen’

De meer dan tien jaar durende bearmarkt in olie en aardgas lijkt op zijn einde te lopen. Hierdoor worden beleggingen in energie weer interessanter, stelt Shinwoo Kim, portefeuillebeheerder van de Global Natural Resources Equity Strategy bij T. Rowe Price.

De Amerikaanse schalieolie- en gasrevolutie heeft het wereldwijde energielandschap ingrijpend veranderd. Maar nu de productie van Amerikaanse schalieolie lijkt af te nemen, komt het hoogtepunt van de schalieolie-‘boom’ in zicht.

Het probleem is niet dat de VS door zijn olie en gas heen raken, maar dat de goedkope olie en gas opraken, wat de langdurige bearmarkt in energie aandreef. Door de vertraging van de productie van schalieolie, kost het de olie-industrie meer geld om de outputniveaus te handhaven, waardoor een hogere energieprijs nodig is om nieuw aanbod te stimuleren (zie figuur 1 en figuur 2 hieronder).

