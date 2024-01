‘En plafond lijkt nog niet eens dichtbij’ – Voetbal International

Hoe dit seizoen ook zal eindigen voor Girona: geschiedenis is reeds geschreven door de Catalaanse machine van coach Míchel. Met nog zeventien competitiewedstrijden te gaan heeft de verrassende koploper van La Liga nu al een clubrecord gebroken.

Nu is de grote vraag natuurlijk waar dit naartoe kan gaan voor de ploeg die dit seizoen alleen nog maar van Real Madrid verloor (0-3). ‘Als je ziet hoe bijna moeiteloos dit team wint van Sevilla, met een schoonheid die je normaal gesproken alleen tijdens trainingen ziet, zou je denken dat het plafond nog niet eens dichtbij is’, schrijft Marca.

Naast Dovbyk blonk ook voormalig PSV’er Sávio weer uit. ‘De twee vormen een geweldig duo en passen in het rijtje met historische koppels die in het verleden in deze competitie…