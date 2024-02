‘En dat met al zijn ervaring…’

FC Twente dacht zondagmiddag op voorsprong te komen tegen Feyenoord, maar een doelpunt van werd afgekeurd vanwege buitenspel. De 26-jarige middenvelder zal schrikken als hij de beelden terugziet.

De bezoekers uit Enschede kwamen in de 28ste minuut plots met twee man op Justin Bijlow af. Joshua Brenet werd vanaf de eigen helft gelanceerd en legde in het Rotterdamse strafschopgebied de bal breed op Vlap, die simpel afrondde.



Tot verbazing van Vlap stak de grensrechter de vlag in zijn lucht. De VAR had vervolgens weinig tijd nodig om te oordelen dat er inderdaad sprake was van buitenspel. Wat bleek? Vlap stond voor de bal (en dus buitenspel) toen hij werd aangespeeld door Brenet.

“Met al die ervaring die Vlap heeft, is dit toch wel ongelooflijk klunzig gedaan. Het is eigenlijk het enige wat hij moet doen: achter de bal blijven”, aldus ESPN-commentator Vincent Schildkamp.

