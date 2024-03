En daar is de eerste scheiding in Married at First Sight

Het avontuur van Dirk en Anneke in Married at First Sight seizoen 9 is tot een abrupt einde gekomen. Hun huwelijk is de eerste scheiding van het seizoen. Ondanks Annekes inspanningen om het gesprek positief te houden, kwam presentator Carlo Boszhard met een aantal scherpe vragen over wat er misging.

Carlo bijt zich vast

Carlo Boszhard, uiteraard nooit verlegen om de diepte in te gaan, confronteerde de ietwat hoogdravende Anneke met de vraag of haar geluk slechts schijn was. Anneke verdedigde haar oprechtheid, maar gaf toe dat haar gevoelens snel veranderden na de huwelijksdag. Haar weigering om de schuld bij het uiterlijk van Dirk te leggen, onderstreepte haar respect voor hem, ondanks haar beslissing om de relatie te beëindigen.

Experts in totale verwarring

De experts – Eveline Stallaart en Patrick van Veen – leken verrast door de mislukking van de match. Ze hadden Dirk en Anneke samengebracht op basis van hun…