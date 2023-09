Empathieloze Johan Derksen bekritiseert Dave Roelvink’s terugval

Terugval Dave Roelvink

Deze week werd bekend dat Dave Roelvink is opgenomen in een afkickkliniek in Zuid-Afrika. Hij heeft een terugval gehad. Hij worstelde al heel lang met zijn verslaving, maar dit is langere tijd heel erg goed gegaan. Toch ging het nu weer helemaal mis.

Zijn vader, Dries Roelvink, voelt zich machteloos. Hij zou zijn zoon alles willen geven om hem van de verslaving af te helpen, maar dat kan niet. Toch heeft hij er alle vertrouwen in dat hij hier beter uit gaan komen.

Vandaag Inside over verslaving Dave

In Vandaag Inside hebben ze het natuurlijk over het nieuws dat Dave Roelvink opnieuw is opgenomen.

“Dit is een klap voor de hele familie”, zegt René van der Gijp in Vandaag Inside. “Ik zag echt dat het hem raakte.”

Waar René nog een beetje sympathiek reageert op de familie, neemt Johan Derksen absoluut geen blad voor de mond.

“Maar het is wel zo, we zijn nu hopelijk, eindelijk, van die familie Hazes af. En dan komen die zoontjes van die Dries weer”, zegt…