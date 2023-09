Zien! Sexy en Niet verlegen: dit is Emma’s zusje Sofie Wortelboer

In de wereld van de Nederlandse entertainmentindustrie zijn er altijd enkele opkomende sterren die onze aandacht trekken. Eén naam die de laatste tijd steeds vaker opduikt, is die van Sofie Wortelboer, het knappe zusje van de bekende BNNVARA presentatrice Emma Wortelboer.

Dat Sofie niet verlegen is kunnen we na het bespeuren van haar instagram wel concluderen. En terecht! Ze heeft meerdere sexy foto’s op Instagram geplaatst waarmee ze haar schoonheid en killer body showt en daarmee heeft ze inmiddels 10.000 volgers opgebouwd.

Wat we weten over de pittige Sofie Wortelboer

Sofie Wortelboer, 24 jaar oud en 175 cm lang, is een energieke persoonlijkheid die altijd klaar staat voor een goed gesprek, spelletjes of een knuffel. Na meerdere tussenjaren vol reizen en het afronden van haar bachelor Politicologie, is ze nu volledig toegewijd aan haar grootste passie: acteren.

Ze staat bekend als een bedachtzaam en vrijgevend persoon die gedijt bij uitdagingen en het ontdekken van alles buiten haar comfortzone, maar bovenal is ze iemand die van interactie houdt en graag creëert.

Een verleidelijke Instagram

Sofie’s Instagram-pagina lijkt wel te ontploffen van de activiteit. Het lijkt erop dat we nog veel van deze Nederlandse schone zullen horen. Neem bijvoorbeeld deze cheeky foto’s:

In bad met Sofie Wortelboer

Als we door Sofie’s Instagram-pagina scrollen, krijgen we de indruk dat het goed met haar gaat. Ze lijkt te houden van een grapje, maar schuwt ook niet om haar stem te laten horen over serieuze onderwerpen.

Zo heeft ze volgens Roddelpraat een keertje Fake News verspreidt met een Story waarin ze onjuiste informatie zou hebben geplaatst. De story zou zijn gegaan over anti-hijab protesten. Feitencheckers hebben haar info onjuist verklaard en instagram heeft haar story toen verwijderd. Oeps! – Kan gebeuren.

Ze is een combinatie van schoonheid en intelligentie. Op veel foto’s zien we haar lachend of in diverse outfits. We durven te wedden dat een avond met Sofie nooit saai zal zijn.

Succesvolle toekomst voor Sofie?

Wij denken dat het niet lang meer zal duren voordat we deze aantrekkelijke verschijning op nationale televisie zien. Ze lijkt in de voetsporen van haar zus Emma te treden.

Zo heeft ze een vooropleiding voor acteren gevolgd op de Nederlandse Academie Voor Beeldcreatie (2022 — 2022) en zien we op haar Instagram-pagina dat ze al eens heeft meegespeeld in een muziekvideo en dat ze deelneemt aan uiteenlopende fotoshoots.

Een natuurlijke schoonheid

Het leek ons een goed idee om enkele van haar mooiste foto’s voor jullie te verzamelen, waar ze haar prachtige figuur laat zien op een warme zomerdag. Geniet mee en laten we Sofie Wortelboer massaal volgen op Instagram!