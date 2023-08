Elon Musk’s huidige Vriendin en zijn Complete Date Geschiedenis

De relatiegeschiedenis van Elon Musk is een wilde rit geweest. De sociale media zijn verliefd geworden op het liefdesleven van de Twitter-eigenaar en Tesla-oprichter, van zijn huwelijk met zangeres Grimes tot zijn relatie met actrice Amber Heard. Musk heeft 10 kinderen en werd onlangs in verband gebracht met Elvis-actrice Natasha Bassett. Terwijl het gesprek over het liefdesleven van Musk doorgaat, blikt L’OFFICIEL terug op de relatiegeschiedenis van de zakenman.

Justine Wilson

Justine Wilson was de eerste vrouw van Musk. Het stel ontmoette elkaar toen ze allebei studeerden aan de Queen’s University en trouwde in 2000. Het paar kreeg samen zes kinderen en ging in 2008 uit elkaar. De scheiding was tumultueus en Wilson publiceerde een essay waarin ze geheimen uit hun huwelijk onthulde.

Talulah Riley

Kort na zijn scheiding met Wilson begon Musk uit te gaan met Pride & Prejudice actrice Talulah Riley. Het paar trouwde in 2010 en scheidde in 2014. Dit was echter niet het einde van hun relatie. Musk en Riley hertrouwden in 2015 en scheidden opnieuw in 2016. Volgens Riley was het huwelijk een positieve ervaring en zijn zij en Musk nog steeds op goede voet.

Amber Heard

Musk begon eind 2016 te daten met actrice Amber Heard. Het paar kwam in 2017 met hun relatie naar buiten, maar maakte het in 2018 uit. Het ex-koppel noemde timing en afstand als belangrijkste redenen voor hun breuk en Musk onthulde in een interview dat hij erg verliefd was op Heard en worstelde met de breuk.

Grimes

Musk en muzikant Grimes begonnen te daten in mei 2018 en debuteerden hun relatie op de rode loper in dezelfde maand. Na een korte split kwam het stel weer bij elkaar en onthulde dat Grimes zwanger was in januari 2020. In september 2021 gingen ze weer uit elkaar, maar ze bleven aan elkaar verbonden. In 2022 onthulden Grimes en Musk dat ze drie maanden eerder samen een kind hadden gekregen via een draagmoeder, en hoewel Grimes hun relatie omschreef als “vloeibaar”, merkte ze op dat Musk technisch gezien haar vriend was. Helaas onthulde het ex-koppel in maart 2022 dat ze weer uit elkaar waren, schijnbaar voorgoed.

Shivon Zilis

Musk verwekte in 2021 een tweeling bij Shivon Zilis, een top leidinggevende bij Musk’s startup “Neuralink”. Hun twee kinderen dragen sinds kort de achternaam van Musk, maar de relatie van het paar was tot voor kort onbekend voor het publiek.

Natasha Bassett

Musk zou momenteel daten met Elvis-ster Natasha Bassett. Musk en Bassett werden voor het eerst samen gespot in februari 2022 en bronnen beweerden dat ze een monogame relatie hadden. Hoewel geen van beiden de relatie heeft bevestigd, zijn ze vaak samen gespot, waarbij Musk samen met Bassett een vertoning van Elvis in Frankrijk bijwoonde.