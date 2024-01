Elon Musk’s ‘Alles-App’ X zorgt voor speculatie in de crypto-community

Elon Musk’s nieuwste creatie, de ‘alles-app’ X (voorheen Twitter), heeft de crypto-community in rep en roer gezet door een speciaal account te creëren voor zijn aankomende betalingsfunctie. Dit wakkert speculaties aan over de mogelijke implementatie van cryptocurrencies in de app.

Mogelijk dit jaar nog in-app betalingsdiensten

Verwacht wordt dat X medio 2024 in-app betalingsdiensten zal introduceren. Onduidelijk is nog of deze functie verder gaat dan traditionele fiat-valuta en ook cryptocurrencies zal omvatten.

Het nieuw gecreëerde account heeft nog geen berichten geplaatst, maar valt op door de gouden badge die aangeeft dat het een geverifieerde organisatie is. Tevens draagt het de X-badge, wat impliceert dat het direct verbonden is met de alles-app X.

Crypto-onderzoeker Mason Versluis heeft zijn enthousiasme gedeeld met zijn 169.000 volgers op X over de mogelijkheid van crypto integratie in de app, met name valuta’s die beginnen met ‘X’, zoals XRP, XLM…