Elon Musk wil zich uit de Twitter deal terugtrekken, dit is waarom

Miljardair Elon Musk wil een einde maken aan zijn $44 miljard kostende Twitter deal. Musk’s advocaat beweerde dat Twitter zijn verplichtingen in de fusieovereenkomst niet is nagekomen. Twitter’s bestuursvoorzitter Bret Taylor zei dat het bedrijf nog steeds vastbesloten is de deal tegen de afgesproken prijs te sluiten en van plan is juridische stappen te ondernemen om de overeenkomst af te dwingen.

Musk wil zich uit de Twitter deal trekken

Miljardair Elon Musk trekt zich terug uit de $44 miljard deal die zijn bod op Twitter een paar maanden geleden goedgekeurd zag. En in verband met deze beslissing heeft de Tesla CEO nu een opzegbrief gestuurd aan de Chief Legal Officer van de firma. In de brief, die in een Securities and Exchange Commission (SEC) filing bekend werd gemaakt, meent Skadden Arps advocaat Mike Ringler dat Twitter zich niet aan zijn contractuele verplichtingen heeft gehouden.

De kwestie inzake de Twitter deal

