Elon Musk wil 6 miljard ophalen voor xAI

Elon Musk heeft een nieuwe start-up, xAI. Het is er één op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en het moet de strijd aangaan met OpenAI: het bedrijf achter ChatGPT. Om te kunnen concurreren met OpenAI heeft de nieuwe start-up van Musk echter investeringen nodig.

Beginnen met een start-up

Wil je een eigen start-up opzetten, dan heb je kapitaal nodig om onderzoek te doen, het bedrijf te starten en mensen in dienst te nemen. Bij veel start-ups zullen deze kosten niet hoog zijn. Maar wanneer je een start-up wilt beginnen in kunstmatige intelligentie, dan is dit anders. De kosten voor zoiets kunnen behoorlijk hoog oplopen. De kosten zijn afhankelijk van de complexiteit van de chatbot, de functionaliteiten, platformen waarmee het geïntegreerd moet worden en nog veel meer.

Wil je een chatbot ontwikkelen die kan concurreren met ChatGPT, dan moet de bot zeer goed in elkaar zitten. Dit is precies wat Elon Musk van plan is. Zijn eigen bedrijf, xAI, moet de strijd…