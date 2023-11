Eloise van Oranje zet ouders bijna voor schut met enorme scheur in haar jurk

Eloise van Oranje accepteerde samen met haar ouders een award bij Harper’s Bazaar ‘women of the year 2023’ awards. En dat deed ze in stijl!

De mooiste gravin van Nederland, Eloise van Oranje, laat goede kant zien

Samen met haar ouders mocht Eloise van Oranje een award in ontvangst nemen. En dat vond de gravin natuurlijk ontzettend leuk om te doen. Op de foto’s van het evenement kan je zien dat ze er ontzettend veel zin in had. Maar wat ook opvalt is dat Eloise op het evenement stond met een vrij riskante jurk. De gravinfluencer had enorm haar best gedaan om op te vallen en dat is zeker gelukt. Kijk hieronder maar eens naar een paar foto’s die ze nam tijdens het evenement om te zien hoe goed ze er uit zag.

Eloise maakt foto van boven voor een beter zicht

De gravin denkt ook een beetje mee met haar volgers. Zo maakt ze een foto die haar van haar beste kant laat zien. Door de…