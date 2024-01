Eloise van Oranje doet een bizarre oproep en krijgt bergen kritiek

Eloise van Oranje, die onlangs steen en been klaagde dat ze niet meer anoniem over straat kan, doet nu een bizarre oproep op Instagram. De influencer van blauw bloed vraagt namelijk aan haar half miljoen volgers of ze allemaal op een zekere datum op een zekere plek willen zijn. “Hit me up!”

“Wie is er trouwens in Parijs 25/26e? Hit me up”, schrijft Eloise in Instagram Stories. Nogal een onverwachtste vraag van iemand die het liefst onzichtbaar door het leven zou willen gaan. Organiseert de influencer met mensenvrees nu een soort Project X in stokbroodstad?

Geen foto’s alsjeblieft!

Eloise wordt in Nederland aan de lopende band herkend en kan daarom niet wachten tot haar stage in New York begint. “Daar ben ik me continu van bewust en dat gevoel wil ik graag kwijt”, vertelde ze onlangs aan Linda.meiden, over het feit dat de ogen altijd op haar gericht zijn. Ze is het zat om gefilmd en gefotografeerd te worden. “Dat…