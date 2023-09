Eloise van Oranje achtervolgd en belaagd in Berlijn

Robbert Rodenburg en risky badpak-vorstin Eloise van Oranje waren samen op pad in Berlijn. CocaCola nodigde de twee uit om een nieuwe door artificial intelligence gecreëerde colasmaak te komen proeven. Klinkt allemaal als een doorsnee woensdag. Toch verslikte Eloise zich bijna in haar glaasje prik, want de Duitse paparazzi nam haar zomaar flink te grazen.

De meid is natuurlijk ook van ‘Duitsen bloed’ en dat ruiken die snode persfotografen in Berlijn direct. Robbert Rodenburg post een fotoreeks op Instagram om terug te blikken op hun denderende 24 uur in de hoofdstad én vertelt over het voorval.

Belaagd door Duitse paparazzi

“We hebben véél gegeten, we deden aan sightseeing, aten ook eten geïnspireerd op de toekomst en waren bij de lancering van de nieuwe smaak van @cocacola_nl Creations. Met AI is de smaak van de toekomst gemaakt, de smaak van the year 3000,” schrijft hij. Maar wat blijkt? De blonde gravin kan niet ongezien een glaasje…