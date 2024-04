Elias doet mee aan Ex On The Beach: Double Dutch all-stars

Elias, doet mee aan het nieuwe all-stars seizoen van het mega populaire programma ‘Ex On The Beach: Double Dutch’.

Hij deed ook mee aan het vorige all-stars seizoen.

Daar verliet hij het strand met de prachtige Yasmine, hun relatie heeft echter niet lang geduurd.

Elias deed voor het eerst mee aan seizoen 4 van het programma.

Ook in seizoen 4 deel hij mee als all-stars. In het vorige all-stars seizoen kwam Elias als ex het strand op.

Elias Giannoccaro woont in Neerpelt

Influencer en dj Elias woont in Neerpelt.

Hier woont hij dicht bij zijn moeder en stiefvader.

Ook woont hij dicht bij de Belgische Djessy, die ook eerder meedeed aan Ex On The Beach: Double Dutch’.

In het YouTube-programma van MTV, ‘Meekijken met’, zagen we dat de moeder en stiefvader van Elias in een gigantische villa wonen, inmiddels woont Elias op zichzelf.

