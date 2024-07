Alles Over Elianne Zweipfenning (Leeftijd, Ouders, Thomas Berge)

Elianne Zweipfenning (26) is bij de meeste mensen bekend als de vrouw van Thomas Berge (34) de bekende Nederlandstalige zanger die als kind alop de bühne stond. We moeten overigens ex-vrouw zeggen, want Elianne en Thomas Berge zijn sinds kort uit elkaar. Hoe zit dat precies, wie is deze blonde dame en hoe gaat het nu met haar? Je leest het hier.

Volledige naam: Elianne Zweipfenning

Leeftijd van Elianne Zweipfenning: 26 jaar

Partner Elianne Zweipfenning: Ex van Thomas Berge

Kinderen: Saint (1) en Sky Méa (0)

Wie is Elianne Zweipfenning?

Elianne Zweipfenning werd in 1998 geboren in het Limburgse Sittard. Na haar middelbareschoolopleiding verhuist ze naar Amsterdam. Hier krijgt ze een plekje op de opleiding van Lucia Marthas. Een bekende en zeer gerenommeerde opleiding voor dans, acteren en zang.

Na haar opleiding krijgt ze een baan als host bij SLAM!. Ze werkt hier een paar maanden waarna ze aangenomen wordt bij RUMAG als presentatrice. Ze had het heel erg naar haar zin bij RUMAG, maar na een tijdje besloten het platform een andere richting op te gaan. Sindsdien is Elianne vooral als influencer actief. Sinds ze moeder is mogen we haar ook wel momfluencer noemen.

Elianne Zweipfenning krijgt een relatie met Thomas Berge

In 2021 leren Elianne Zweipfenning en Thomas Berge die eigenlijk Chiel Ottink heet, elkaar kennen. Dat gebeurt op de set van de videoclip Nooit had ik door. Ze beginnen al heel snel met daten en hebben ook al vrij snel door dat de relatie wel eens serieus zou kunnen worden. Niet veel later beginnen ze met het plannen van een toekomst samen.

Elianne Zweipfenning en Thomas Berge gaan samenwonen

Elianne Zweipfenning besluiten na een paar maanden al om samen te gaan wonen in Alpen aan den Rijn. Hiervoor moet Elianne Zweipfenning haar eigen optrekje in Amsterdam vaarwel zeggen, ze trekt namelijk in het mannenhuis van Thomas in. Dat is de benaming die Thomas Berge er zelf aan geeft.

Elianne trekt in eerste instantie in Thomas zijn droomhuis dat helemaal naar zijn smaak is ingericht. Het huis is niet alleen Thomas zijn persoonlijke mancave, het is ook nog eens kindvriendelijk. Thomas Berge heeft namelijk al een zoontje uit zijn eerdere relatie met Myrthe Mylius. Jack is ondertussen 10 jaar oud, maar is nog regelmatig bij zijn vader te vinden.

Berge vond het vanwege zijn zoontje belangrijk om in Alphen aan den Rijn te blijven wonen. Hier woont ook de moeder van zijn zoontje, hij gaat er naar school en al zijn vriendjes wonen er. Nu kan hij gewoon op de fiets overal naartoe.

Elianne Zweipfenning mocht niet direct de hele inrichting veranderen. Daar wilde het koppel nog even mee wachten, ze waren ten slotte pas een paar maanden samen en ze wilden niets overhaasten. Ze wilden eerst even uitproberen of het samenwonen wel zou werken, maar het duurde niet lang voordat het koppel begon uit te kijken naar een eigen woning.

Elianne en Thomas Berge kopen eigen droomhuis

Begin 2022 verhuisden Elianne Zweipfenning en Thomas Berge naar een nieuwe woning niet ver van het oude huis van Thomas Berge. Deze droomwoning hebben ze samen uitgekozen en ook samen ingericht zodat ze zich er beide thuis voelen.

In een interview in 2022 zegt Thomas Berge dat het huis waar hij met Elianne Zweipfenning gaat wonen heel groot is en dan ook voldoende ruimte biedt voor nog meer kinderen. Hij geeft aan dat hij zeker nog een keer vader wil worden, maar dat hij het liefst eerst zou willen trouwen.

Elianne Zweipfenning wordt zwanger

In 2023 wordt bekend dat Elianne Zweipfenning zwanger is van haar eerste kindje. Uiteindelijk bevalt ze van een zoontje, Saint (1). Haar eerste zwangerschap ging heel goed. Ze voelde zich niet misselijk en had helemaal geen kwaaltjes.

Het duurde niet lang voordat Elianne Zweipfenning nog een keer zwanger wordt. Op 3 januari 2024 bevalt ze van een kerngezond meisje Sky Méa (0). Op Instagram deelt Elianne Zweipfenning een paar prachtige kiekjes met het bijschrift ‘Ons leven nooit meer hetzelfde met de komst van jou, de kers op de taart, het mooiste wat we ooit hebben gezien’. Sky Méa werd vernoemd naar de twee oma’s en de overgrootoma Margo, Elisabeth en Anne-Marie.

Gezondheidsproblemen voor Elianne

Helaas ging deze zwangerschap deze keer minder voorspoedig dan ze hoopte. Het kindje was gezond, maar Elianne moest tijdens de zwangerschap meerdere keren naar het ziekenhuis en ze was in het begin vaak misselijk. Na weken hevige misselijkheid moest ze geopereerd worden aan een abces in haar borst. Daarna kreeg ze hele hevige buikpijn, iets wat haar angstig maakte voor het verloop van de zwangerschap. Gelukkig was er niets aan de hand met haar kindje.

Nu de baby geboren is gaat het met Elainne wel iets beter, maar er zijn nog steeds zorgen. Haar bloedwaarden waren niet in orde. Daarom onderzochten de dokters haar op kanker. Dit was wel even schrikken voor Elianne, maar ook deze onderzoeken leverden niets op.

Het huwelijk van Elianne en Thomas Berge

Thomas Berge heeft altijd gezegd dat hij het liefst eerst wilde trouwen voordat hij nogmaals kinderen zou krijgen. Vanwege de zwangerschap van Elianne besloot het koppel te kiezen voor geregistreerd partnerschap. Dit deden ze samen met een kleine groep mensen op 5 augustus 2022.

Het plan was dat ze later nog echt in het huwelijksbootje zouden stappen. Thomas Berge had al een heel plan bedacht over hoe hij Elianne ten huwelijk zou vragen. Dat wilde hij nog geheim houden, zodat het een verrassing zou zijn.

Elianne Zweipfenning en Thomas Berge uit elkaar

Eind maart 2024 bevestigen Elianne Zweipfenning en Thomas Berge dat de geruchten rondom hun huwelijk waar zijn. Het koppel geeft aan dat ze uit elkaar gaan. Het is iets wat ze beide liever niet hadden gewild. Elianne kon zichzelf niet voorstellen dat ze met twee baby’s en een gebroken huwelijk zou eindigen, maar toch is het gebeurd.

De twee wisten de schijn van een goed huwelijk nog vrij lang in stand te houden. Op Valentijnsdag deelde Thomas Berge nog een mooie foto van zijn vrouw met het onderschrift ‘My Valentine’. Dat is op zich niet super romantisch, maar het laat zeker niet zien dat er een breuk op komst is.

Nu blijkt dat het koppel toen al een tijdje in relatietherapie zat. Het doel was om de relatie te redden en Elianne wilde daar naar eigen zeggen echt voor strijden. Thomas Berge besloot er toch opeens de stekker uit te trekken. Hij vertelde zijn vrouw niet zo lang geleden tijdens en therapiesessie dat hij een scheiding wilde.

In een reactie zegt Berge dat hij dankbaar is voor alle mooie momenten die hij met Elianne heeft meegemaakt. Bovendien zal hij haar altijd willen ondersteunen als moeder van zijn kinderen. Hij wilde er ook graag nog even bij vertellen dat er geen andere vrouw in het spel is. Of dat echt zo is zal in de komende maanden waarschijnlijk wel blijken. Elianne plaatste ook een bericht waarin ze aangaf dat ze zich eenzaam en achtergelaten voelde.

De geruchtenmolen begint te draaien

Ondanks dat het paar vredelievend uit elkaar probeert te gaan lijkt het al snel mis te gaan. Berge zegt dat hij niet vreemd is gegaan, maar Elianne in haar berichten een ander beeld zien. Ze zegt tegen Shownieuws dat Thomas Berge allang met andere vrouwen aan het appen was, nog voordat hij aangaf bij haar weg te willen. Daarna plaatst ze ook het bericht ‘ Moge God bedriegers zegenen met bedriegers’. Een post die ze overigens later weer verwijderd.

Later zegt ze dat ze spijt heeft van die berichten. Ze had die geplaatst in een emotioneel moment waarin ze haar verdriet niet de baas was. Ze zegt dat Berge tijdens hun relatie niet is vreemdgegaan en ook geen ongepaste berichten stuurde aan andere vrouwen. Ze wil mensen vragen om rust en ruimte.

Mogelijke mishandeling door Thomas Berge

Het blijft niet bij geruchten over vreemdgaan, er schijnt ook een handgemeen geweest te zijn tussen Thomas Berge en Elianne Zweipfenning. Het verhaal gaat dat Elianne de laatste spullen op ging halen bij Thomas Berge. Dit liep uit op een handgemeen.

Thomas Berge ontkent dit ten stelligste, maar er is wel een melding binnen gekomen bij de politie dat er een probleem was in de relationele sfeer. Elianne wilde er niets over kwijt, maar bronnen in haar omgeving zeggen dat Thomas Berge haar geslagen heeft.

Hoe gaat het nu met Elianne Zweipfenning?

Ondanks dat de breuk met Thomas Berge haar zwaar valt, probeert Elianne Zweipfenning er het beste van te maken. Ze geniet van haar kinderen en haar vriendinnen proberen haar er doorheen te trekken.

Ondertussen moet Elianne Zweipfenning ook gewoon werken. Ze zegt in een interview dat dit vrij goed gaat. Omdat ze een content creator is kan ze haar eigen tijden invullen. Als de kinderen een dutje doen kan ze even snel een video maken. Hiermee hint ze er ook op dat ze op dit moment geen financiële hulp ontvangt van Thomas Berge.

Veelgestelde vragen over Elianne Zweipfenning

We kregen heel wat vragen binnen over Elianne Zweipfenning. Dit is een lijst met de vragen die jullie het meest gesteld hebben en de antwoorden.

Wat is de leeftijd van Elianne Zweipfenning?

Elianne Zweipfenning is 26 jaar oud.

Wie is de partner van Elianne Zweipfenning?

Elianne Zweipfenning had drie jaar lang een relatie met Thomas Berge. Samen kregen ze twee kinderen. Nog voordat de jongste een jaar oud was verbrak Thomas de relatie.

Wat is de afkomst van Elianne Zweipfenning?

Elianne Zweipfenning is geboren in het Limburgse Sittard, maar woonde tot haar relatie met Thomas Berge in Amsterdam/

Wat voor werk doet Elianne Zweipfenning?

Elianne Zweipfenning is influencer. Hiervoor post ze regelmatig videovlogs over haar leven.