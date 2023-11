Elektrische auto’s in Nederland: Particulier vs. Zakelijk

Elektrische voertuigen helpen bij een betere kwaliteit van de lucht. Er wordt namelijk minder CO₂ uitgestoten met een auto die beschikt over een elektromotor, dan middels een voertuig dat rijdt op fossiele brandstof. Ook bestuurders van EV’s laten weten tevreden te zijn: elektrische auto’s zijn leuker, spannender en gemakkelijker. Zowel de zakelijke als de particuliere bestuurder rijdt steeds vaker in elektrische voertuigen. In dit artikel lees je meer over de verschillen in het rijden van elektrische auto’s voor particulieren ten opzichte van zakelijke gebruikers.

Particulieren kiezen voor duurzaam

In het afgelopen jaar nam het aantal elektrische auto aankopen onder particulieren aanzienlijk toe. Meer dan een kwart van de nieuwe auto’s die particulieren kochten, waren elektrisch. Deze groei in aankopen kan worden verklaard door het beschikbare aanbod van elektrische middenklasse auto’s. Bovendien worden consumenten gestimuleerd om de overstap te maken naar