Elektrische auto in Nederland steeds minder populair

Zakelijke rijders stappen steeds vaker over van een volledige elektrische auto naar een hybride of benzineauto vanwege de hoge kosten, waarschuwen leasemaatschappijen. “Een terugslag dreigt nu het financiële plaatje minder aantrekkelijk wordt”, stelt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA).

Maandelijkse kosten omhoog voor EV’s

Ook particulieren lijken af te haken, omdat een aantal voordeelregelingen voor elektrische auto’s komen te vervallen. Zo worden deze auto’s in 2026 niet meer vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting, waardoor de maandelijkse kosten mogelijk fors omhoog zullen gaan. Deze belasting kan oplopen tot 100 euro extra per maand of meer.

Volgens VNA was in de eerste helft van vorig jaar bijna een derde (32 procent) van de nieuwe private leaseauto’s nog volledig elektrisch. In de tweede helft van het jaar zakte dit echter naar 24 procent. “De onzekerheid rond private lease van nieuwe…