elektrisch rijden dreigt minder aantrekkelijk te worden

Elektrisch rijden, dat ooit werd gezien als de toekomst van duurzaam vervoer, kan binnenkort zijn glans verliezen. Volgens een recent rapport van accountants- en adviesorganisatie KPMG kunnen de stijgende kosten van elektrisch rijden het voor veel consumenten minder aantrekkelijk maken.

Het rapport benadrukt dat het prijsverschil tussen nieuwe elektrische voertuigen en traditionele auto’s met een verbrandingsmotor nauwelijks verandert. Tegelijkertijd worden de subsidies en financiële voordelen van de overheid voor elektrisch rijden verminderd. Bovendien blijven de energieprijzen stijgen, wat het duurder maakt om elektrische auto’s op te laden.

Een opmerkelijke bevinding in het rapport is de veranderende perceptie van de consument. Twee jaar geleden beschouwde 54% van de Nederlanders de hoge aankoopprijs als de belangrijkste belemmering voor het kopen van een elektrische auto. Nu is dat aantal gestegen naar 66%.

Hoewel elektrische auto’s in…