EIZO FlexScan EV3240X review: voortreffelijk en voorzichtig

De EIZO FlexScan EV3240X biedt onovertroffen beeldkwaliteit in zijn klasse: een buitengewoon beeldscherm voor het (thuis)kantoor.

De EIZO FlexScan EV3240X is ontworpen als compromisloze monitor voor de (thuis)kantoorwerker. Wij voelden dit elegante grootformaat beeldscherm aan de tand.

Kenners weten dat Eizo hoogwaardige beeldschermen levert met een stevig prijskaartje. Toch moet je je niet op die prijs verkijken, want de kwaliteit die Eizo levert is van zeldzaam niveau. Bovendien schrijf je zo’n scherm over een langere periode af, terwijl je er wel dagelijks plezier van hebt. Ook de Eizo FlexScan EV3240X blijkt niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk een monitor van formaat. Hiermee werken is ontegenzeggelijk een andere ervaring dan de meeste concurrenten bieden.

EIZO FlexScan EV3240X: topmodel voor het (thuis)kantoor.

Zoals bekend levert deze Japanse fabrikant monitoren voor veel toepassingen. De bekendste lijnen zijn echter wel ColorEdge…