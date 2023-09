Eindigt de dalende markt hier? ~ Crypto-Gids

Bitcoin (BTC) en de bredere cryptomarkt blijven worstelen met langdurige bearish sentimenten, waardoor beleggers waakzaam blijven voor potentiële factoren die een rally zouden kunnen uitlokken. Analisten houden met name de indicatoren nauwlettend in de gaten die zouden kunnen duiden op het einde van de bear market in zijn tweede jaar.

Een crypto-analist met het pseudoniem Seth_fin zorgde in een X-post (voorheen Twitter) op 16 september voor optimisme door twee technische indicatoren te identificeren die wijzen op een mogelijk bullish toekomst.

In zijn bericht merkte de analist op dat het Bitcoin Gaussian channel groen is geworden, wat geïnterpreteerd kan worden als een bullish signaal en een mogelijke omkering van de heersende bearish trend. De Gaussian channel indicator is een technische tool die is afgeleid van statistische concepten die prijstrendrichtingen in financiële markten voorspellen.