Einde van een tijdperk: Partij van de Dieren wil vissen verbieden

De Partij voor de Dieren heeft een voorstel ingediend om een einde te maken aan de pachtovereenkomst tussen de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Hengelsport Vereniging. “Dat zou desastreus zijn,” zegt sportvisser en schrijver Juul Steyn. “Dan raken 15.000 Amsterdammers hun mooiste hobby kwijt.”

De pachtovereenkomst stelt Amsterdammers in staat om te vissen in de wateren van de stad. Het beĆ«indigen van deze overeenkomst zou een grote impact hebben op de lokale hengelsportgemeenschap. Steyn, die tien jaar geleden naar Amsterdam verhuisde voor de hengelsport, is fel tegen het voorstel. “Amsterdam staat bekend als een echte sportvisstad. Voor mij is het de beleving van de natuur en het doorgronden van die onderwaterwereld,” legt hij uit aan stadszender AT5.

Ethische overwegingen

Judith Krom van de Partij voor de Dieren legt uit dat de partij het onethisch vindt om vissen met een haak uit het water te trekken. “De algemene consensus onder…