Einde van een tijdperk: clown Bassie maakt zijn laatste video voor Adriaan

De gezondheid van Bas van Toor (88) is slecht. Zo slecht dat de voormalige pias zelfs niet bij de presentatie van de documentaire Een schat aan herinneringen over hun roerige levens kon zijn. Een videoboodschap opnemen voor zijn acrobatenbroer lukte gelukkig nog wel.

Gezondheid Bassie

Over de toestand van Bassie verklaarde Adriaan onlangs aan weekblad Weekend: “Ik kan er helaas niets positiefs van maken. Het enige wat hij eigenlijk kan is zijn rechterhand bewegen. Voor de rest moet hij overal hulp bij vragen. Bas moet nu steeds afwachten. Dat is een totaal ander leven. Als ik zo zou moeten leven, zou ik het een hel vinden.” Bassie lijdt ook aan een auto-immuuniekte.

Kindervriend Bassie vierde vorige maand zijn 88e verjaardag.