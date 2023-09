Plus: risicopremie aandelen op dieptepunt, wel of geen extra renteverhoging ECB, China pakt alsnog problemen aan, forse groei automarkt, en meer.

Risicopremie aandelen op dieptepunt

“Beleggers worden nu te weinig beloond voor het aandelenrisico in grote dure bedrijven, in een tijd dat economische onzekerheid hoog is en centrale banken verkrappen.” Mede daarom heeft Renco van Schie van Valuedge aandelen op onderwogen staan en de weging van Amerikaanse staatsobligaties vergroot.

Hopen op terugkeer volatiliteit

Hedgefondsen beleefden een prima 2022. In 2023 is het tot nu toe wat minder, maar volgens Goldman Sachs is het een kwestie van tijd totdat beter tijden aanbreken. Het wachten is op meer volatiliteit.

Einde prijsdaling woningmarkt in zicht