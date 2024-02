Eigenwijs Adyen verslaat de concurrentie

Met de gepubliceerde halfjaarcijfers zet Adyen een belangrijke stap om het vertrouwen bij beleggers te herstellen. Het aandeel Adyen opende donderdag dik 17% hoger. De verwerker van betalingstransacties presteert op alle fronten beter dan de veel grotere broer PayPal en heeft veel groeimogelijkheden.

Dit kalenderjaar drukken de investeringen nog op de winstratio’s, waarna het Amsterdamse bedrijf in 2025 en 2026 ook onder aan de streep tot bloei moet komen. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Adyen maakt het zichzelf niet altijd even gemakkelijk. Het management publiceert in principe de bedrijfscijfers maar twee keer per jaar, terwijl vier keer de standaard is. Daarbij werkt men niet met een vaste, herkenbare set van tabellen en grafieken, maar met een lange brief aan de aandeelhouders. Deze keer bestaat die uit maar liefst 49 pagina’s waarvan de helft voornamelijk proza is. Best ouderwets voor een innoverend softwarebedrijf eigenlijk. “Als je echt…