Een eigen Bedrijf Opzetten: Welke Stappen Onderneem je na de Inschrijving?

Een eigen bedrijf opzetten is een hele onderneming. Nadat je een ondernemingsplan hebt opgesteld, een lening hebt kunnen afsluiten en je in hebt geschreven bij KVK, zijn er nog een aantal andere stappen om te ondernemen. Je wilt natuurlijk ook je inventaris inkopen, verzend dozen en ander verpakkingsmateriaal aanschaffen en een website bouwen. Maar wat moet je nu nog precies doen en hoe pak je dat aan? Je leest het hier.

Zorg dat klanten je kunnen vinden

De eerste stap na de inschrijving is zorgen dat jouw klanten je kunnen vinden. Daar heb je natuurlijk een website voor nodig, maar ook social media platformen. Stel dan ook eerst een marketingplan op. Door een goed beeld te hebben van jouw potentiële klant, kun je jouw marketing beter focussen op de markt van jouw product. Wanneer je aan de slag gaat met het bouwen van een website, is het natuurlijk belangrijk dat het er professioneel uitziet. Ben je niet zo goed in het bouwen van een website, of laat jouw Nederlands te wensen over? Dan kun je het misschien beter uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Ga daarnaast ook alvast op zoek naar evenementen die je kunt bezoeken. Zo kun je op een makkelijke manier jouw netwerk uitbreiden en de naam van je bedrijf bekend laten worden.

Zet een goede marketingstrategie op

Om even verder te gaan op het eerste punt: niet alleen je website is belangrijk, je moet er ook voor zorgen dat mensen jouw website daadwerkelijk kunnen vinden. Werk daarom goed aan jouw marketingstrategie. Begin met het bepalen van de kanalen waar je actief op wilt zijn. Verkoop je gel nagellak? Dan kan veel adverteren op Instagram en TikTok goed werken. Voor auto-onderdelen werkt dit dan weer wat minder goed. Investeer daarbij ook in de platformen waar je actief op bent. Door te kiezen voor betaalde advertenties zullen mensen sneller geconfronteerd worden met jouw bedrijf en producten. Voor je website kun je kiezen voor SEO (Search Engine Optimization), zodat jouw website hoger in de zoekmachine komt te staan. Door een aantal trefwoorden op de website te zetten die relevant zijn aan jouw product, zullen er ook meer mensen op je website terechtkomen.

Koop je voorraad slim in

Voor het eerst voorraad inkopen kan best spannend zijn. Je weet natuurlijk niet precies wat de klant wilt en hoeveel klanten je überhaupt in de komende periode gaat hebben. Begin daardoor klein, zodat je niet met een enorme restpartij blijft zitten. Zo kun je langzaam maar zeker gaan peilen wat het best verkoopt en wat je dus het meest moet gaan inkopen. Vergeet ook niet om verzenddozen, tape, opvulpapier en verzendlabels aan te schaffen, zodat je jouw pakketjes veilig kunt versturen.