Efteling maakt enorme blunder: feliciteert abonnee met verjaardag overleden kind

Er is een flink verstrooide gans actief in de klantenservice van de Efteling. Een abonneehouder van het pretpark ontving namelijk een vrolijke felicitatie plus kortingscode voor haar zoon Joey. Superleuk zou je denken, als deze Joey überhaupt nog leefde. “Welkom in de wereld vol wonderen,” schrijft de abonnee cynisch.

Ze plaatst een screenshot van de felicitatie, die nu een luguber tintje krijgt, op de Facebook van de Efteling. “Nog nooit gekregen voor één van de kinderen,” schrijft ze erbij. “Welkom in de Wondere Wereld van de Efteling.”

Lugubure e-mail

In de e-mail feliciteren ze Joey met zijn verjaardag en reiken ze eenmalig 12 euro korting uit voor een toegangskaartje. Maar wat de kwibus van de klantenservice compleet over het hoofd ziet, is dat er in het account van Joey staat dat hij overleden is. Klein detail.

In de reacties onder het bericht reageren pretparkliefhebbers verontwaardigd:…