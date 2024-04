Efficiëntie binnen Jouw Bedrijf Vergroten: Zo Doe je Dat!

Binnen een goedlopend bedrijf draait alles om efficiëntie. Hoe efficiënter jij en je werknemers te werk gaan, hoe sneller de werkzaamheden gedaan kunnen worden en hoe meer werk jij kunt leveren met het minimale personeel. Wil jij de efficiëntie binnen jouw onderneming bevorderen? In dit artikel delen we een aantal tips.

Een opgeruimd magazijn

Hoewel het magazijn niet zichtbaar is voor klanten, is het in veel bedrijven een belangrijke spil en moet het magazijn goed functioneren om de dagelijkse werkzaamheden snel en efficiënt uit te kunnen voeren. Zorg daarom voor een goed opgeruimd magazijn met voldoende stellingkasten of bijvoorbeeld autolockdozen. Met codering van artikelen kun je spullen snel terugvinden. Laat ook iedere week iemand het magazijn opruimen en schoonmaken

Online communities

Tegenwoordig bestaan er ontzettend veel online communities die de werkzaamheden kunnen vergemakkelijken. Dit werkt handiger dan een groep op Whatsapp omdat je via deze communities ook verschillende subgroepen aan kunt maken, takenlijstjes kunt uploaden die afgevinkt kunnen worden en bijvoorbeeld belangrijke bestanden of tabellen kunt plaatsen. Deze communities zijn er echt om de efficiëntie binnen het bedrijf te bevorderen. Onzin of het plannen van een eventueel teamuitje kan dan gewoon lekker in de Whatsappgroep.

Dagtaken delegeren

Maak elke ochtend, of de avond op voorhand een lijstje met alles wat die dag moet gebeuren en stel voor iedere taak iemand anders verantwoordelijk. Het kan ook helpen om niet steeds dezelfde persoon op dezelfde taak te zetten (als dat binnen jouw bedrijfsstructuur mogelijk is) maar te zorgen dat iedereen alles kan en het werkplezier hoog te houden door afwisseling in de taken te bieden. Hang de takenlijst ergens op of plaats hem in de online community. Het geeft werknemers vaak een boost wanneer ze een taak van het lijstje kunnen afstrepen.

Efficiënte terugkoppeling

Wanneer je een onderneming runt met personeel in dienst, is het belangrijk dat er regelmatig teruggekoppeld wordt naar jou hoe het gaat en wat jij anders kan doen, of wat de werknemer anders kan doen. Doe dit zo veel mogelijk plenair. Het scheelt een hoop tijd wanneer je niet iedereen apart moet updaten over bijvoorbeeld een nieuwe gang van zaken. Als werknemers iets naar jou willen terugkoppelen, vraag ze dan om dat onder vier ogen te doen. Zo voorkom je ellenlange discussies waar werknemers bij betrokken zijn die niets met die dergelijke zaak van doen hebben en dus eigenlijk net zo goed gewoon aan de slag kunnen.