Efficiënter werken met Outlook? Gebruik de To Do-functie

De To Do-Functie: gebruik jij deze al? Deze bevindt zich aan de linkerkant van je menu, zichtbaar als een blauwe V. Deze functie zal in de komende tijd Outlook Taken vervangen. Nu vraag je je zeker af: “Waarom en welke voordelen brengt het met zich mee?” Astrid Vedder, trainer op het gebied van timemanagement en digitale tools, vertelt hier meer over in dit blog en deelt tips hoe je hiermee aan de slag kan gaan.

Je krijgt een beter overzicht

Wil jij een beter overzicht over jouw taken houden? Dan is het verstandig om met de To Do-functie te werken. Met deze functie kan je allerlei taken aanmaken en in jouw lijsten zetten, oftewel categorieën. Je kan hier denken aan categorieën als ‘adhoc taken,’ ‘dagelijke taken’ en ‘wekelijkse taken’ en ga zo maar door. Dus… heb je nog geen lijsten gemaakt? Doe dit dan nu meteen en zet je taken in deze lijsten! Klinkt al veel overzichtelijker, toch? En dat is het zeker ook!

Van een einddatum selecteren tot…