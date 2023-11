Eerste Keer Casino? 5x Geschikte Spellen voor Beginners

Ga je binnenkort naar een casino? Wordt het je eerste keer? Zo ja, dan zullen we het je niet kwalijk nemen als je je overweldigd voelt. In een grote menigte en een oogverblindend gebouw, met het geluid van vliegende fiches en drank die overal stroomt, is het best moeilijk om niet overweldigd te raken door alles wat er gebeurt.

Je gaat waarschijnlijk vooral naar het casino om casinospellen te spelen, daar zullen we je bij helpen. Qua spellen heeft het casino er een heleboel en het kan behoorlijk verwarrend zijn welke je als eerste moet uitproberen. Maar omdat je een beginner bent, weet je misschien niet welk spel je moet kiezen. We zullen het hebben over enkele van de beste casinospellen die je als beginner als eerste moet proberen. Laten we beginnen.

1. Keno

Dit is een heel eenvoudig kansspel. In een glazen kom zitten 80 genummerde ballen waarmee je kunt wedden. De ballen worden dan gemengd en er worden 20 ballen uit getrokken. Je moet raden welk nummers worden getrokken en als je het goed raadt, win je. Dat is het, moeilijker dan dat wordt het niet.

2. Gokkasten

Als je een spel wilt met weinig tot geen beslissingen, dan zijn gokkasten iets voor jou. Ze zijn erg populair en er zijn veel verschillende soorten, ook als je besluit om online casino te spelen, hier vind je de beste casino sites in Nederland.

Bij gokkasten hoef je alleen maar te beslissen hoeveel geld je wilt inzetten en aan de hendel te trekken of op een knop te drukken. Het spel zelf genereert willekeurige symbolen en als de symbolen op je scherm overeenkomen met het patroon in het beloningssysteem, win je afhankelijk van de prijs van het patroon.

Meestal geven winnende patronen je winst aan, zoals 2x, 3x of de jackpot. Het is een eenvoudig spel zonder strategie en met puur geluk. Wees wel voorzichtig, want ze kunnen behoorlijk verslavend zijn. Ze hebben de reputatie veel casinogangers, vooral beginners, aan de haak te slaan. Ze worden niet voor niets eenarmige bandieten genoemd.

3. Blackjack

Blackjack is een populair kaartspel waarbij geluk en strategie een rol spelen, wat goed is als je een spel wilt met een mix van die dingen.

Als je het spel wilt spelen, zijn de regels eenvoudig. Het doel van het spel is om een betere hand te hebben dan de dealer, dus ja, je concurreert niet met de andere spelers. Als je dichter bij het getal 21 komt zonder eroverheen te gaan, win je. Om het spel te beginnen deelt de deler twee kaarten voor alle spelers en zichzelf met één kaart naar beneden.

Als je denkt dat je beter kan, kun je “hit” roepen, waardoor de deler je nog een kaart geeft. Als je denkt dat je al goed zit, kun je kiezen voor “stand”, waarbij je speelt met de kaarten die je hebt. Je wint als je dichter bij 21 bent dan de dealer.

4. Baccarat

Je hebt misschien wel eens van baccarat gehoord uit de James Bond films. En hoewel het meestal wordt afgeschilderd als een spel dat bedoeld is voor elites, is het een heel populair maar basisspel dat je in het casino kunt spelen. Het is een heel eenvoudig spel; je hoeft alleen maar te kiezen tussen drie keuzes en de dealer doet de rest.

In dit spel is het de bedoeling om te raden welke hand beter zal zijn tussen de speler en de bank. Als je het goed geraden hebt, dan win je. Vergeet niet dat het casino een beetje belasting inhoudt elke keer dat je wint terwijl je op de bank gokt. Je kunt ook inzetten op een gelijkspel, maar dat gebeurt zelden. Je kunt ook je geld storten bij online casino’s en baccarat online spelen.

5. Roulette

Een ander casinospel dat bekend staat om zijn plezier en eenvoud is roulette. Roulette ziet er misschien intimiderend uit voor niet-ingewijden, maar het is vrij eenvoudig om te spelen. In een roulettewiel zijn er meer dan 30 getallen waaruit je kunt kiezen en twee kleuren, rood en zwart.

Het enige wat je hoeft te doen om dit spel te spelen is raden waar het balletje zal vallen wanneer de roulette stopt met draaien. De meest eenvoudige manier om in te zetten op roulette is natuurlijk door in te zetten op een nummer of een kleur. Je kunt ook inzetten op een even of een oneven getal. Houd er wel rekening mee dat hoe minder kansen je hebt om te winnen, hoe groter je uitbetaling zal zijn.

Tot slot

Er zijn veel spellen die je kunt spelen in het casino, en de meeste zijn gelukkig eenvoudig te spelen en je kunt de regels minuten voor het spelen al leren. Dat gezegd hebbende, als je op zoek bent naar een spel om je casinoavond op te fleuren, raden we je de bovenstaande spellen aan. Ze zijn gemakkelijk, leuk en natuurlijk winstgevend.