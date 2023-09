Eerste hands-on indruk van de Lenovo Legion Go PC handheld console

De Lenovo Legion Go is een relatief grote en zware ‘PC handheld console’, maar dat heeft ook voordelen.

Al je desktop games op een handheld console: dat is de belofte van de Steam Deck en ROG Ally. Nu mengt Lenovo zich in die strijd, met de Legion Go, die het weer net even anders aanpakt.

Het is een al lang bestaand ideaal: wat als je je enorme verzameling pc games nu eens overal kon spelen, op een handzaam apparaat in plaats van een desktop of zware laptop? Diverse Chinese fabrikanten leveren hiervoor producten, maar de Steam Deck van Valve was de eerste die het ideaal enigszins waar kon maken. Asus volgde met de ROG Ally, al is de jury still out daarover. De reden: Windows 11. Ook de Lenovo Legion Go maakt gebruik van dat besturingssysteem, maar doet het ook net weer even anders dan de twee eerdere concurrenten. Tijdens IFA dit jaar kregen we de gelegenheid kort een eerste indruk op te doen.

Lenovo Legion Go: be like a Switch?

In de basis…