Eenvoudige tips om cybercriminaliteit te voorkomen

Cybercriminaliteit begint een steeds groter probleem te worden voor het Nederlandse bedrijfsleven. Jaarlijks kost het bedrijven tientallen miljoenen euro’s. En dit bedrag stijgt jaarlijks. Cybercriminaliteit steekt op heel veel verschillende manieren de kop op. Teveel om in een artikel te beschrijven. Desondanks zijn er best wel een aantal makkelijk toe te passen tips om cybercriminaliteit te voorkomen. In dit blog leggen we uit wat cybercriminaliteit precies is en geven we je een aantal praktische tips die je makkelijk kan integreren in je dagelijkse werkzaamheden.

Wat is cybercriminaliteit?

Als criminelen via internet en computers illegale activiteiten uitvoeren, dan noemen we dat cybercriminaliteit. Denk hierbij aan activiteiten zoals phishing, malware-aanvallen, identiteitsdiefstal, hacking en fraude. Criminelen maken steeds vaker gebruik van geavanceerde technieken om toegang te krijgen tot allerlei gevoelige informatie, geld te stelen en/of schade toe te brengen aan…