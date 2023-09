Een zelfrijdend autoritje met Elon Musk

Waarschijnlijk dacht niemand behalve de grote man zelf dat het een goed idee zou zijn: een autoritje livestreamen als demo voor v12 van Tesla’s Full Self-Driving (FSD) software. Want wat kan er fout gaan met deze nieuwe versie van een stuk software waar verscheidene rechtszaken aan vast hangen? Over de naam die misleidend zou zijn, want helemaal zelfrijdend is de auto absoluut niet. Over de nare eigenschap die Tesla’s hebben om tegen stationaire ambulances en brandweerauto’s aan te klappen. En dan is er nog de kritiek dat het gebruik van camera’s een fundamentele fout is in het concept van FSD. Kan niet anders dan goed gaan, toch?

Typisch Musk

Het ging eigenlijk in beginsel al fout. Want zoals een echte miljardair lapt Elon door in de bestuurdersstoel te livestreamen gelijk de Tesla’s eigen regels aan de laars. Regels, tenslotte, gelden alleen voor arme mensen! Minder vermogende bestuurders van Tesla’s worden verwacht de volgende waarschuwing tot zich te…