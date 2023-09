Een verontrustende vaststelling over André Hazes: “Nog steeds verslaafd”

Onlangs deelde Monique Westenberg een opvallend filmpje van André Hazes in haar Instagramverhaal. Roddelkoningin Yvonne Coldeweijer trekt haar conclusies.

In het filmpje van Monique Westenberg is te zien hoe André Hazes een zakje snus in zijn mond steekt. Snus is tabak in een zakje dat onder de bovenlip wordt gestopt. Het is afkomstig uit Zweden, maar verboden in Nederland.

Snus kan erg verslavend zijn én kan leiden tot extreme tandvleesontstekingen, verlies van tanden en slijmvlieslaesies. Volgens sommigen geeft een snuszakje je hetzelfde gevoel als een pilletje. Voor Yvonne Coldeweijer is het filmpje daarom geen goed teken.

“André is nog steeds verslaafd”, concludeert ze. “Snus is zelfs verboden. Dus als André lekker verder wil junken is dat helemaal prima, maar misschien wil Monique het dan op zijn minst niet meer promoten door het te posten. Er kijken jonge mensen mee.”