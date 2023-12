Een verloren beursdag – CashCow.nl

De AEX heeft moeite om boven het slot van gisteren uit te komen.

Heineken is het enige aandeel binnen de AEX met een winst van meer dan 1%. UMG verlies 2.1% en is daarmee de enige daler met een verlies van meer dan 1%.

In China steeg in november de export met 0,5% tegen een daling van 1,1%, maar daalde de import met 0,6% tegen een groeiverwachting van 3,3%. In Duitsland daalde de industriële productie met 0,4% in oktober. In het VK is de huizenprijs met 1,0% op jaarbasis gedaald.

Amerikaanse futures bewegen rond het slot van gisteren. Europa brokkelt iets af. Azië lager: Nikkei -2,8%, Shanghai -0,1% en Hong Kong -0,7%. Euro/dollar 1,0779. Brent +0,8% op 74,95 dollar.

