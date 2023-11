Een van de drie koplopers haakt af in LaLiga door verrassende nederlaag

Atlético Madrid heeft een knauw opgelopen in de Spaanse titelstrijd. De ploeg van trainer Diego Simeone kon vrijdagavond in puntenaantal weer op gelijke hoogte komen met koplopers Real Madrid en Girona, net als na de vorige speelronde het geval was, maar verloor verrassend met 2-1 van Las Palmas.

Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Vijf minuten na de pauze nam Las Palmas de leiding via middenvelder Kirian, die met een laag afstandsschot de linkerhoek vond. Een kwartier voor tijd verdubbelde invaller Benito Ramírez de marge: hij verschalkte doelman Jan Oblak met een poeier in de korte hoek.



Atlético kwam in de slotfase terug in de wedstrijd. Álvaro Morata kon van dichtbij afronden na een scherpe voorzet van Rodrigo Riquelme. In de blessuretijd werd een pegel van Pablo Barrios gekeerd door keeper Álvaro Valles en trof Morata uit de rebound de lat met een knap schot uit de draai.

Door de nederlaag heeft Atlético nog altijd 25 punten,…

