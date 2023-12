Een stijging en daling? De Bitcoin koers slaat op hol

Er is de afgelopen dagen nogal veel gebeurd en dit is ook zeker al terug te zien in de cijfers. Voor de uitspraak van de Amerikaanse Centrale Bank begon de koers al langzaam steeds wat meer omhoog te klimmen en stond op een gegeven moment al op 42.000 dollar. Nu is het zo dat analisten verwachten dat het weleens zou kunnen dalen tot onder de 40.000 dollar. Wat is de waarheid?

Rentebesluit

Op de woensdag van het rentebesluit bewoog bitcoin rond de 41.000 dollar, maar toen bekend werd dat de rente, wat eigenlijk ook al te verwachten was, ongewijzigd op 5,25 – 5,50 procent zou blijven, stond de koers gelijk aan iets meer dan 42.000 dollar.

Na de uitslag ontstond er een piek van 43.400 dollar, waarmee het cruciale weerstandsniveau van $42.400 werd doorbroken. Hoewel de koers iets is gedaald van het hoogtepunt, blijft het sentiment positief en optimistisch, wat gaf dat veel beleggers op dat moment het vertrouwen hadden in verdere prijsstijgingen nu en later in de toekomst nog.

Federal…