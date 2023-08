Een sterk wachtwoord? Dat verzin je zo

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Minstens één hoofdletter, acht tekens lang en één speciaal teken: je gebruikt dagelijks wachtwoorden voor allerlei soorten accounts, maar zijn jouw wachtwoorden in 2023 nog wel veilig genoeg?

Je moet tegenwoordig voor zoveel verschillende websites en diensten een account aanmaken met je e-mailadres of een gebruikersnaam en een wachtwoord. Het is dan ook niet zo vreemd dat veel mensen gewoon kiezen voor een redelijk eenvoudig wachtwoord, zodat ze het gemakkelijk kunnen onthouden. Vaak wordt zo’n wachtwoord (of een variatie erop) ook voor meerdere accounts gebruikt. Ook dat is begrijpelijk, maar veilig is het niet. Voor sommige accounts is (of lijkt) een goede beveiliging misschien ook helemaal niet zo interessant, maar overal waar persoonlijke gegevens van je terug te vinden zijn, moet je het anderen toch eigenlijk wel zo…