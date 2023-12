een stappenplan om de voortgang te bewaken

Eén van de belangrijkste taken van de projectassistent is het bewaken van de voortgang. Wat kun jij doen om het project zo soepel mogelijk te laten verlopen? Hier volgt een stappenplan.

Door Els Frigge

Ieder project is weer anders. En er kan van alles anders lopen dan we gepland hebben; projectleden halen de deadline niet, de planning blijkt te krap of de onderlinge communicatie is gebrekkig.

Controle en vertrouwen

Jij kunt als projectassistent voor evenwicht zorgen tussen controle en vertrouwen. Controle door een transparante projectplanning en weten wat de kritieke acties in het project zijn. Vertrouwen door een goede relatie op te bouwen met de projectleden. Dat betekent: niet alleen blind varen op technische planningstools, maar ook door face-to-face communicatie met betrokkenen in het project.

>> Pak je rol als projectassistent en volg de training Projectmatig werken voor de projectassistent <<

Uitgewerkt projectplan

Voor de voortgang heb je een uitgewerkt…