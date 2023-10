Eén speler van Feyenoord slaat ereronde over na Champions League-zege op Lazio

vierde woensdagavond zijn langverwachte rentree bij Feyenoord, maar sloeg de ereronde over na de wedstrijd tegen Lazio. Hij bedankte weliswaar het publiek na de 3-1 overwinning, maar trok daarna wat sprintjes op het veld, in plaats van zich bij zijn ploeggenoten te voegen. Ivanusec is er duidelijk op gebrand om weer volledig fit te worden na zijn enkelblessure.

Ivanusec werd woensdag twaalf minuten voor tijd bij een 3-0 voorsprong als invaller binnen de lijnen gebracht door trainer Arne Slot. Ivanusec verving Calvin Stengs en kwam onder luid applaus van De Kuip het veld op. Zijn rentree is een flinke opsteker voor Feyenoord. De vleugelaanvaller kwam afgelopen zomer voor een kleine acht miljoen euro over van Dinamo Zagreb en maakte in zijn eerste drie wedstrijden meteen indruk, met onder meer een assist tegen FC Utrecht en een doelpunt tegen sc Heerenveen.